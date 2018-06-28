Сборная Германии: каким бы горьким ни был вылет, мы его заслужили

Бундестим опубликовала обращение к болельщикам после сенсационного раннего вылета с ЧМ-2018.

Национальная сборная Германии по футболу после поражения от Южной Кореи (0:2) в заключительном матче группового этапа и вылета с ЧМ-2018 обратилась к болельщикам.

Текст обращения опубликован на страничке команды в Twitter.

«Дорогие болельщики! Мы разочарованы так же, как и вы! Чемпионат мира проходит лишь раз в четыре года, и мы вынашивали огромные планы. Нам жаль, что мы не сыграли как подобает чемпионам мира. Каким бы горьким ни был вылет, мы его заслужили.

Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В 2014 году в Рио мы вместе праздновали чемпионство. Но в спорте также есть место поражениям и признанию превосходства соперника.

Мы поздравляем Швецию и Мексику с выходом в плей-офф, а Южную Корею – со вчерашней победой», – говорится в официальном заявлении.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Германии проиграла команде Южной Кореи, сенсационно заняла последнее 4-е место в группе и вылетела с ЧМ-2018 уже по итогам первого - группового - этапа соревнований.