Бразилия выиграла у Сербии и вышла с первого места в группе в 1/8 финала ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:0.

На чемпионат мира-2018 по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа в квартете Е, где сборная Бразилии одолела команду Сербии и заняла 1-е место в итоговой турнирной таблице.

Матч завершился со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Бразильцы играли в своем стиле, затрачивая минимум усилий на ювелирные комбинации, которые приводили к голам в ворота соперника. В основном, мячом владели сербы, которые также создали ряд опасных моментов, не увенчавшихся голами.

Южноамериканцы открыли счет на 36-й минуте, когда отличный удар удался Паулиньо. А в середине второго тайма, на 68-й минуте, Тьяго Силва замкнул подачу с углового точным ударом головой - 2:0.

Таким образом, у сборной Бразилии 7 очков и 1-е место в группе. У команды Сербии осталось 3 балла и 3-е место - команда лишилась места в плей-офф.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.