Бразилия выиграла у Сербии и вышла с первого места в группе в 1/8 финала ЧМ-2018

22:51, 27 июня 2018
Футбол
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Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2018 / Reuters

На чемпионат мира-2018 по футболу завершился матч 3-го тура группового этапа в квартете Е, где сборная Бразилии одолела команду Сербии и заняла 1-е место в итоговой турнирной таблице.

Матч завершился со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований

Бразильцы играли в своем стиле, затрачивая минимум усилий на ювелирные комбинации, которые приводили к голам в ворота соперника. В основном, мячом владели сербы, которые также создали ряд опасных моментов, не увенчавшихся голами.

Южноамериканцы открыли счет на 36-й минуте, когда отличный удар удался Паулиньо. А в середине второго тайма, на 68-й минуте, Тьяго Силва замкнул подачу с углового точным ударом головой - 2:0.

Таким образом, у сборной Бразилии 7 очков и 1-е место в группе. У команды Сербии осталось 3 балла и 3-е место - команда лишилась места в плей-офф.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #ЧМ-2018#участники ЧМ-2018 по футболу