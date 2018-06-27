Сборная Швеции выиграла у Мексики матч за первое место в группе ЧМ

Игра завершилась со счетом 3:0.

На чемпионате мира-2018 по футболу завершился матч 3-го тура Группы F, в котором сборная Швеции обыграла команду Мексики.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Шведы имели преимущество на протяжени и всего матча и уже в самом начале игры упустили несколько выгоднейших моментов.А реализовать свое преимущество скандинавы сумели только после перерыва.

На 50-й минуте счет открыл Людвиг Аугустинссон. Спустя 12 минут, на 62-й, шведы получили право на пенальти и точный удар с 11-метровой отметки нанес Андреас Гранквист, а на 74-й минуте мексиканец Эдсон Альварес забил гол... в свои ворота.

Таким образом, обе командыв набрали по 6 очков, опередив в турнирной таблице сборные Германии и Южной Кореи - по 3. Первое место в группе по дополнительным показателям заняла команда Швеции, выигравшая очный матч у Мексики.