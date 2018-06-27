Сборная Германии проиграла Корее и сенсационно вылетела с ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 2:0.

На чемпионате мира по футболу завершился матч 3-го тура Группы F, в котором сборная Германии проиграла команде Южной Кореи.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу корейской команды, сообщает официальный сайт соревнований.

Немцы, как и предполагалось, имели большое территориальное преимущество над соперниками, но реализовать его хотя бы в один гол команда так и не сумела. Цепкая оборона и отличная игровая дисциплина корейской команды на поле сказали свое весомое слово.

Более того, несколько грубых ошибок на выходах Мануэля Нойера и, в целом, неуверенная игра немецкого вратаря привели Бундестим к пропущенным голам.

Судьба матча была решена в добавленное арбитром время, когда на 90+3 минуте гол забил Ким. Взятый арбитром видеоповтор показал, что мяч был забит по правилам. А на 90+6 минуте Сун забил второй гол и окончательно оформил сенсационную победу своей команды.

Таким образом, команда Германии набрала в итоговой турнирной таблице лишь 3 балла (последнее 4-е место), у команды Кореи также 3 балла (3-е место)