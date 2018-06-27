Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 28 июня

Решающие поединки состоятся в группах G и H.

В четверг, 28 июня, на чемпионате мира по футболу в России состоятся четыре матча в рамках решающего, 3-го тура группового этапа. По их итогам определятся очередные команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Поединки состоятся в группах G и H.

Расписание игр 28 июня:

Япония - Польша, 17:00 (Волгоград) - Группа Н

Сенегал - Колумбия, 17:00 (Самара) - Группа Н

Англия - Бельгия 21.00 (Калининград) - Группа G

Панама - Тунис, 21.00 (Саранск) - Группа G

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

Сборная Колумбии является фаворитом в поединке против Сенегала. Коэффициент на успех колумбийцев - 1,87, тогда как на победу африканской сборной можно поставить по коэффициенту 4,46. Вариант ничьей оценивается показателем 3,55.

В другом поединке этой группы - между Японией и Польшей - нет явного распределения ролей. Чуть выше шансы на победу у японцев, чей коэффициент - 2,60, тогда как у поляков - 2,90. На ничью можно поставить по показателю 3,19.

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Непредсказуемым с точки зрения букмекерских прогнозов является игра лидеров группы G - Англии и Бельгии. Разброс по ставкам на победу минимальный и не выходит за рамки статистической погрешности. Коэффициент на победу англичан - 2,66, на победу бельгийцев можно поставить по коэффициенту 2,88. Ничья также вероятна - показатель 3,11.

Игра Панамы и Туниса несет мало интриги как сточки зрения положения команд в группе, так и с точки зрения ставок. Преимущество - на стороне сборной Туниса. Коэффициент на победу этой команды - 1,84, на успех панамцев - 4,42. Ничья имеет коэффициент 3,67.

Главный интерес

В группе Н основная борьба развернется между Сенегалом и Колумбией. Обе команды продемонстрировали в первых матчах интересный футбол, и очная встреча обещает быть драматичной и результативной. Колумбийцев устроит только победа, а сборной Сенегала для выхода в 1/8 финала достаточно будет и ничьей. Японцам же достаточно просто не проиграть полякам, которые откровенно провально выступили на этом турнире.

В группе G наконец дошла очередь до матча двух фаворитов - Англии и Бельгии, которые в предыдущих турах вволю поиздевались над слабыми командами Панамы и Туниса. Победа позволит либо англичанам, либо бельгийцам выйти в плей-офф с первого места. А вот при ничьей возможны варианты. Дело в том, что у команд абсолютно равные дополнительные показатели, и ключевым окажется ... количество желтых и красных карточек.

Как сообщал УНИАН, в среду на ЧМ-2018 состоятся также четыре матча.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит с 14 июня по 15 июля.