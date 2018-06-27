Матч Лиги наций Чехия - Украина пройдет в 26-тысячном городке

14:31, 27 июня 2018
Футбол
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Стадион Мирослава Валенты / twitter.com/FFUKRAINE

Матч Лиги Наций между сборными Чехии и Украины пройдет на «Стадионе Мирослава Валенты» в городе Угерске Градиште, сообщает ФФУ в своем аккаунте в Twitter.

Угерске Градиште - небольшой город на востоке Чехии, недалеко от границы со Словакией, с населением 26 тысяч жителей.

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«Стадион Мирослава Валенты» был открыт в 2003 году и вмещает чуть более 8 тысяч зрителей. В основном на нем проводит свои домашние матчи местный клуб "Словацко" из чешской первой лиги.

Сборная Чехии на этой арене играла два раза - в 2006-м году проиграла в товарищеском матче Сербии (1:3), а в 2009-м в рамках квалификации чемпионата мира 2010 разгромила сборную Сан-Марино (7:0).

Матч Лиги Наций между сборными Чехии и Украины состоится в четверг, 6 сентября.

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Теги: #сборная Украины по футболу#Лига наций