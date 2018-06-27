Бразильский новичок Че Че принес Динамо победу в своем дебютном матче

Киевляне провели первую контрольную игру после возвращения из отпуска.

Киевское "Динамо" провело первый контрольный поединок после возвращения из отпуска.

На учебно-тренировочной базе клуба в Чапаевке киевляне встретились с командой первой лиги - "Колос" (Ковалевка).

После первого тайма "Динамо" проигрывало - 0:1. Счет на 26-й минуте открыл игрок "Колоса" Юрий Соломка.

Во втором тайме преимущество динамовцев наконец дало результат. На 63-й минуте Дмитрий Хлебас сравнял счет, а на 75-й новичок Че Че, который вышел на замену, забил первый гол за команду в своем дебютном матче.

Читайте такжеДинамо подписало новый контракт с Сидорчуком

Гол 25-летнего бразильца, который подписал с "Динамо" 5-летний контракт, принес победу подопечным Александра Хацкевича - 2:1.

Состав "Динамо", 1-й тайм: Бущан, Алибеков, Гуйе, Смирный, Калитвинцев, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Леднев, Шапаренко, Дегтярев. 2-й тайм: Рудько, Миколенко, Попов, Цитаишвили, Михайличенко, Андриевский, Че Че, Хлебас, Белоног, Шепелев, Русин.

29 июня "Динамо" отправляется на тренировочный сбор в Австрию, где сыграет 5 контрольных матчей.

4 июля. «Динамо» - «Карабах» (Азербайджан)

5 июля. «Динамо» - «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай)

8 июля. соперник пока не известен

9 июля. «Динамо» - «Ботошани» (Румыния)

14 июля. «Динамо» - «Виктория Плзень» (Чехия)

Как сообщал УНИАН, с 2018 года в Киеве ежегодно будет отмечаться День "Динамо".