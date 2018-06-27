Египет избавился от главного тренера после провала на ЧМ-2018

Эктор Купер руководил египетской сборной с 2015 года и впервые за 28 лет вывел ее в финальную часть ЧМ.

В Федерации футбола Египта приняли решение не продлевать трудовое соглашение с главным тренером национальной сборной Эктором Купером после чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает ВВС.

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Федерация поблагодарила 62-летнего аргентинца и его тренерский штаб за работу в сборной.

Сборная Египта не сумела заработать ни одного очка на чемпионате мира. В стартовом поединке турнира египтяне уступили сборной Уругвая (0:1). После этого команда Купера проиграла сборной России (1:3). А в заключительном матче группового этапа сборная Египта уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Купер руководил египетской сборной с 2015 года. Он вывел команду в финальную часть чемпионата мира впервые за 28 лет.