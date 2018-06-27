Месси стал автором уникального достижения на чемпионатах мира

09:32, 27 июня 2018
Футбол
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Лионель Месси установил новое достижение на чемпионатах мира / REUTERS

Это первый мяч Месси на ЧМ-2018 и шестой на чемпионатах мира в целом. До этого он отличался голами на ЧМ-2006 и ЧМ-2014.

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории, забивавшим голы на чемпионатах мира в трех разных десятилетиях своей жизни - в подростковом возрасте (до 20 лет), в возрасте 20+ и в возрасте 30+ лет.

Следует отметить, что 24 июня Лионелю Месси исполнился 31 год. 

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Аргентины в невероятно драматичном поединке обыграла Нигерию - 2:1. Голы в составе аргентинской команды забили Месси и Рохо. 

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Франции.  

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Теги: #ЧМ-2018#Лионель Месси