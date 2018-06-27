Месси стал автором уникального достижения на чемпионатах мира

Аргентинский форвард забивал голы на чемпионатах мира в разные периоды своей биографии.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился забитым голом в матче чемпионата мира против Нигерии.

Это первый мяч Месси на ЧМ-2018 и шестой на чемпионатах мира в целом. До этого он отличался голами на ЧМ-2006 и ЧМ-2014.

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории, забивавшим голы на чемпионатах мира в трех разных десятилетиях своей жизни - в подростковом возрасте (до 20 лет), в возрасте 20+ и в возрасте 30+ лет.

Следует отметить, что 24 июня Лионелю Месси исполнился 31 год.

Lionel Messi has now scored a #WorldCup goal:



- In his teens

- In his 20's

- In his 30's



He's the first player ever to do this. pic.twitter.com/HMjQHGubvz — Coral (@Coral) June 26, 2018

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Аргентины в невероятно драматичном поединке обыграла Нигерию - 2:1. Голы в составе аргентинской команды забили Месси и Рохо.

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Франции.