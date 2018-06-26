Сборная Хорватии обыграла исландцев, набрав максимум очков в группе ЧМ-2018
23:12, 26 июня 2018Футбол
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Победный гол хорваты забили на 90-й минуте матча.
Исландия - Хорватия - 1:2 / REUTERS
На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы D, в котором сборная Хорватии обыграла Исландию со счетом 2:1.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
После ничейного первого тайма основные события развернулись во второй половине игры. Бадель вывел хорватов вперед, однако Г. Сигурдссон на 76-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.
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На 90-й минуте удар Перишича принес хорватской сборной победу.
Это третья победа подряд для сборной Хорватии на турнире. Она набрала максимум очков в группе - 9.
Исландия не сумела сотворить сенсацию и заняла последнее место в группе, имея 1 очко.
В итоге в 1/8 финала из группы D вышли Хорватия и Аргентина.
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