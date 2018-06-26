Сборная Хорватии обыграла исландцев, набрав максимум очков в группе ЧМ-2018

Победный гол хорваты забили на 90-й минуте матча.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы D, в котором сборная Хорватии обыграла Исландию со счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

После ничейного первого тайма основные события развернулись во второй половине игры. Бадель вывел хорватов вперед, однако Г. Сигурдссон на 76-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.

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На 90-й минуте удар Перишича принес хорватской сборной победу.

Это третья победа подряд для сборной Хорватии на турнире. Она набрала максимум очков в группе - 9.

Исландия не сумела сотворить сенсацию и заняла последнее место в группе, имея 1 очко.

В итоге в 1/8 финала из группы D вышли Хорватия и Аргентина.