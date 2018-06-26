Сборная Аргентины в супердраматичном матче с Нигерией добыла путевку в 1/8 финала ЧМ-2018

Аргентинская сборная находилась на волоске от вылета с турнира.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч 3-го тура в группе D, в котором сборная Аргентины одержала невероятно сложную победу над Нигерией.

Поединок завершился со счетом 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

На 14-й минуте открыл счет Лионель Месси, для которого это первый гол на ЧМ-2018. В начале второго тайма нигерийцы получили право на пенальти, и Мозес сравнял счет - 1:1.

Все шло к ничьей, которая полностью устраивала африканскую сборную. Однако на 86-й минуте Маркос Рохо шикарным ударом в одно касание забил победный гол, который вывел аргентинцев в плей-офф.

Сборная Аргентины набрала 4 очка и заняла второе место в своей группе. Нигерия с 3 очками осталась на третьем месте.