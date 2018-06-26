Шахтер в контрольном матче обыграл Брондбю, новичок Фернандо сделал дубль

Горняки провели первый поединок на летних сборах.

На тренировочном сборе в Германии «Шахтер» провел контрольный матч с датским «Брондбю».

Датчане открыли счет на 51-й минуте, но горняки тут же сравняли – забил Фернандо, для которого этот матч стал первым за «Шахтер». Спустя три минуты 19-летний бразилец вывел «Шахтер» вперед.

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Третий гол «Шахтера» в матче забил Андрей Тотовицкий, после чего «Брондбю» забил свой второй гол.

В итоге - победа "Шахтера" 3:2.

"Шахтер" выставил два разных состава в обоих таймах.

Первый тайм: Кудрик, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Коваленко, Степаненко, Зубков, Веллингтон Нем, Болбат, Мораес.

Второй тайм: Пятов, Додо, Хочолава, Ордец, Бутко, Патрик, Пихаленок, Марлос, Дентиньо, Фернандо, Тотовицкий.

Как сообщал УНИАН, во втором матче на сборах в Германии горняки сыграют с болгарским ЦСКА.