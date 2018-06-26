Сборная Перу победила Австралию на ЧМ-2018

19:12, 26 июня 2018
Футбол
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Австралия - Перу / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

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На старте поединка футболисты Перу открыли счет. Красавец-гол был забит на 18-й минуте Андре Каррильо, который отправил мяч точно в нижний угол ворот.

У Австралии было несколько хороших моментов, чтобы отыграться, но перуанцев спасал их голкипер. 

Сборная Перу удвоила преимущество на старте второго тайма, когда Паоло Герреро нанес точный удар с разворота.

Перу набрала 3 очка после трех матчей и заканчивает турнир на третьем месте группы С. Австралия с одним очком замкнула турнирную таблицу.

В 1/8 финала из этой группы вышли Франция и Дания.

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Теги: #ЧМ-2018 в России