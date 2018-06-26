Сборная Перу победила Австралию на ЧМ-2018

Перуанцы забили по голу в каждом из таймов, однако это не помогло им пробиться в плей-офф.

На чемпионате мира по футболу сыгран заключительный поединок в группе С, в котором сборная Перу обыграла команду Австралии - 2:0.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

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На старте поединка футболисты Перу открыли счет. Красавец-гол был забит на 18-й минуте Андре Каррильо, который отправил мяч точно в нижний угол ворот.

У Австралии было несколько хороших моментов, чтобы отыграться, но перуанцев спасал их голкипер.

Сборная Перу удвоила преимущество на старте второго тайма, когда Паоло Герреро нанес точный удар с разворота.

Перу набрала 3 очка после трех матчей и заканчивает турнир на третьем месте группы С. Австралия с одним очком замкнула турнирную таблицу.

В 1/8 финала из этой группы вышли Франция и Дания.