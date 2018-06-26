На чемпионате мира по футболу-2018 сыгран первый матч без забитых голов

Сборные Франции и Дании спокойно вышли в 1/8 финала.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч группы С, в котором сборные Франции и Дании сыграли вничью - 0:0.

Поединок прошел с минимальным территориальным преимуществом французов, однако опасных моментов зрители на стадионе "Лужники" в Москве практически не увидели.

Нулевая ничья устроила обе команды - Франция с 7 очками заняла первое место в группе, а Дания финишировала второй (5 очков).

Стоит отметить, что счет 0:0 впервые зафиксирован на турнире.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня с 15 июля.