На чемпионате мира по футболу-2018 сыгран первый матч без забитых голов

18:56, 26 июня 2018
Футбол
472 0
Дания - Франция - 0:0 / REUTERS

Поединок прошел с минимальным территориальным преимуществом французов, однако опасных моментов зрители на стадионе "Лужники" в Москве практически не увидели. 

Нулевая ничья устроила обе команды - Франция с 7 очками заняла первое место в группе, а Дания финишировала второй (5 очков).

Стоит отметить, что счет 0:0 впервые зафиксирован на турнире. 

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня с 15 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЧМ-2018 в России