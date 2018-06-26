УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

18:46, 26 июня 2018
Футбол
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REUTERS

Об этом сообщает Onefootball.com.

Соответствующее изменение исполнительный комитет УЕФА внес в 36-ю статью правил о безопасности.

С 2000 года продажа алкоголя, в частности пива, была запрещена внутри стадионов и на площадках УЕФА. Теперь это правило отменено, и вопрос продажи алкоголя на футболе будет регулироваться местным законодательством. Так, в Великобритании болельщикам все же будет запрещено употреблять спиртные напитки на трибуне.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Киеве "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

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