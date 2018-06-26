Динамо подписало новый контракт с Сидорчуком

18:35, 26 июня 2018
Футбол
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Сергей Сидорчук подписал новый контракт с &quot;Динамо&quot; / facebook.com/fcdynamoua

Динамо подписало новый контракт с полузащитником столичного клуба Сергеем Сидорчуком. Новый договор хавбека с киевлянами рассчитан на 5 лет.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

В прошлом сезоне главный тренер киевлян Александр Хацкевич назначил Сидорчука новым капитаном команды после того, как ее покинул Андрей Ярмоленко.

За Динамо полузащитник выступает с начала 2013 года, перейдя из запорожского Металлурга. Постепенно он стал игроком основы в киевской команде.

Из-за травмы Сидорчук пропустил большую часть прошлого сезона, проведя всего 17 матчей за Динамо и отличившись 1 голом.

Ранее бело-синие подписали бразильского хавбека Че Че, с которым подписали пятилетний контракт.

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Теги: #Сергей Сидорчук#Динамо Киев