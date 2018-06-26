Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 27 июня

Решающие поединки состоятся в квартете Е и в самой запутанной группе F.

В среду, 27 июня, на чемпионате мира по футболу в России состоятся четыре матча в рамках решающего, 3-го тура группового этапа. По их итогам определятся очередные команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. Поединки состоятся в группах E и F.

Расписание игр 27 июня:

Южная Корея - Германия, 17:00 (Казань) - Группа F

Мексика - Швеция, 17:00 (Екатеринбург) - Группа F

Сербия - Бразилия 21.00 (Москва, стадион "Открытие Арена") - Группа E

Швейцария - Коста-Рика, 21.00 (Нижний Новгород) - Группа E

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

Сборная Германии является безусловным фаворитом в матче против Южной Кореи. Коэффициент на успех немцев минимальный - 1,19, тогда как на победу южнокорейской сборной можно поставить с очень большим риском по коэффициенту 15,41. Вариант ничьей оценивается показателем 7,32.

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В другом поединке этой группы - между Мексикой и Швецией - нет столь явного распределения ролей. Чуть выше шансы у мексиканцев, чей коэффициент на победу - 2,42, тогда как у шведов - 3,10.

Букмекеры мало верят в успех Сербии, которая сыграет с лидером группы Е и главным фаворитом ЧМ-2018 - Бразилией. Коэффициент на победу сербов на ставках - 6,75, на победу бразильцев можно поставить по коэффициенту 1,51.

Игра Швейцарии и Коста-Рики также несет мало интриги. Явное примущество - на стороне швейцарской сборной. Коэффициент на победу европейцев - 1,72, на успех костариканцев - 6,05.

Главный интерес

Во 2-м туре в поединке со Швецией действующие чемпионы мира - немцы - находились буквально в минуте от фактического вылета с турнира. Однако фантастический гол Тони Крооса вернул бундестиму неплохие шансы на выход в 1/8 финала.

В группе F вообще сложилась самая запутанная ситуация перед заключительным туром. Шансы на успех имеют все четыре команды, даже Южная Корея, которая занимает последнее место. Однако для этого корейцам необходимо обыграть Германию...

Как сообщал УНИАН, во вторник на ЧМ-2018 состоятся также четыре матча.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).