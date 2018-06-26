Нацполиция Украины проводит 30 обысков по договорным матчам в украинском футболе

Обыски по футбольным "договорнякам" проводятся в 11 регионах Украины.

Национальная полиция Украины подтвердила, что проводит обыски по делам договорных матчей в 11 регионах Украины.

Обыски проходят одновременно в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Всего сегодня проводится 30 обысков.

Следственные действия происходят в отношении организаторов договорных матчей, бывших и действующих футболистов, а также других лиц, задействованных в преступных схемах.

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Расследование проводится по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч.1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.

Обыски продолжаются.

Напомним, как сообщал УНИАН, сегодня утром началась очередная волна обысков по делам договорных матчей в украинском футболе.

Первая волна обысков была проведена 22 мая, когда МВД сообщило о 57 эпизодах с участием 328 человек по делу о договорняках в украинском футболе. Сразу 33 клуба попали в список подозреваемых в участии в договорных матчах.