Очередное падение Роналду установило рекорд чемпионатов мира по количеству пенальти

Сейчас в матчах турнира назначены уже 20 пенальти, а ведь сыграно лишь около половины поединков.

Чемпионат мира по футболу-2018 побил рекорд по количеству пенальти. Несмотря на то, что на турнире сыграно около половины матчей, предыдущее достижение по 11-метровым уже удалось превзойти.

На 53-й минуте вчерашней игры Иран - Португалия был назначен пенальти за нарушение правил против Криштиану Роналду в штрафной площади иранской сборной. Сам же Роналду решил исполнить удар с 11-метровой отметки, однако смазал попытку. Тем самым португалец повторил "подвиг" Месси, который также не забил пенальти на турнире в игре с Исландией.

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Пенальти в ворота сборной Ирана стал 19-м по счету на чемпионате мира в России.

Сейчас в матчах турнира назначены уже 20 пенальти, из них только 15 - реализованы.

Самое большое число пенальти - 18 - ранее было назначено на чемпионатах мира в Италии в 1990 году, во Франции в 1998 году и в Южной Корее и Японии в 2002 году.

Следует отметить, что на ЧМ-2018 впервые используется VAR – система видеоповторов, которая позволяет судьям просматривать спорные эпизоды игры.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.