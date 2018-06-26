Черноморец должен занять место Полтавы в составе участников Премьер-лиги

Такое решение большинством голосов приняли остальные клубы УПЛ.

Клубы УПЛ единогласно проголосовали за возвращение «Черноморца» в Премьер-лигу.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Вопрос членства «Черноморца» в УПЛ теперь будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома ФФУ.

На голосовании выбор стоял между кропивницкой "Зиркой" и одесским "Черноморцем", которые в предыдущем сезоне участвовали в Премьер-лиге.

Также рассматривалась кандидатура «Ингульца» (Петрово, Кировоградская область), но клуб отказался от предложения из-за невозможности успеть выполнить одно из требований УПЛ.

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Заявку на участие в УПЛ подавал и «Феникс» (Буча, Киевская область), ранее известный как «Сталь» (Каменское), но клуб не прошел аттестацию для Премьер-лиги.

"Черноморец" согласен заменить "Полтаву", которая по спортивному принципу заслужила право участия в Премьер-лиге, обыграв "Черноморец" в переходных матчах, но затем снялась с УПЛ из-за недопуска своего стадиона.

Также сообщается, что новым президентом «Черноморца» станет Вадим Новинский, а нынешний руководитель клуба Климов уходит из клуба.

Как сообщал УНИАН, клубы УПЛ в факсовом режиме должны были выбрать замену «Полтаве» в УПЛ.