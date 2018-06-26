Началась вторая волна обысков по договорным матчам в украинском футболе

10:43, 26 июня 2018
Футбол
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Иллюстрация / REUTERS

Обыски проводят у футболистов, арбитров, агентов, служебных представителей.

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По информации FootballHub, обыски охватили 11 областей Украины.

Напомним, первая волна обысков была проведена 22 мая, когда МВД сообщило о 57 эпизодах с участием 328 человек по делу о договорняках в украинском футболе.

Сразу 33 клуба попали в список подозреваемых в участии в договорных матчах.

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Новость в сюжете: Договорные матчи в украинском футболе
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