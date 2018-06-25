Сборная Испании спасла ничью в матче с Марокко и в 1/8 финала сыграет с Россией

Матч Испания - Марокко завершился боевой ничьей 2:2.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч в группе В в рамках 3-го тура группового этапа, в котором сборные Испании и Марокко сыграли вничью - 2:2.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий марокканцев Халид Бутаиб. Через пять минут испанцы сравняли счёт - забитый мяч на свой счёт записал полузащитник Иско.

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В конце матча команды снова обменялись голами. На 81-й минуте гол забил форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несири. В компенсированное время матча нападающий испанцев Яго Аспас установил окончательный счёт встречи.

Сборная Марокко набрала 1 очко, и вместе с командой Ирана, у которой 4 балла, покидает чемпионат мира. Испанская команда набрала за три матча 5 баллов и выходит из группы B с первого места.

В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной России.