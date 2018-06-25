Сборная Португалии довольствовалась ничьей в матче с Ираном на ЧМ-2018 и вышла в плей-офф

Криштиану Роналду не забил пенальти.

На чемпионате мира по футболу состоялся поединок в группе В в рамках 3-го тура группового турнира, в котором команда Португалии сыграла вничью со сборной Ирана - 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Счет открыл португалец Рикардо Куарежма шикарным ударом на последней минуте первого тайма.

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Во втором тайме зрители увидели сразу два пенальти, и оба были назначены благодаря системе VAR (видеоповторов). Вначале Криштиану Роналду упустил возможность удвоить счет, не реализовав удар с 11 метров.

А на последних минутах 11-метровый в ворота португальцев реализовал Ансарифард.

В компенсированное время иранцы имел все шансы одержать победу, которая сенсационно оставила бы португальскую сборную за бортом плей-офф. Однако мяч после удара иранского нападающего Тареми прошел в нескольких сантиметрах от штанги.

Португалия на нервах все же выходит в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится со сборной Уругвая.