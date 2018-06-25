Сборная Уругвая разгромила сборную России в матче ЧМ-2018

Хозяева турнира встретились с первым серьезным соперником на турнире и потерпели крупное поражение.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч 3-го тура группового раунда, в котором сборная Уругвая разгромила команду хозяев турнира - сборную России.

Матч завершился крупной победой Уругвая - 3:0, сообщает официальный сайт ФИФА.

В первом тайме Суарес забил быстрый гол, великолепно исполнив штрафной на 10-й минуте. На 23-й минуте Черышев забил в свои ворота - 0:2.

А на последних минутах завершил избиение россиян Кавани. Следует отметить, что с 36-й минуты уругвайцы действовали в большинстве - за грубую игру был удален (второе предупреждение) россиянин Смольников.

Обе команды вышли в 1/8 финала, причем команда Уругвая выиграла группу А, а россияне заняли второе место в самом слабом, по мнению экспертов, квартете ЧМ-2018.