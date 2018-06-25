Вратарь сборной Египта стал самым возрастным игроком за историю чемпионатов мира

45-летний голкипер Эссам Эль-Хадари занял место в воротах в заключительном матче египтян на ЧМ.

45-летний голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле в матчах чемпионатов мира.

Об этом сообщает Reuters.

45-летний Эль-Хадари оказался включен в стартовый состав египетской сборной в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии и занял место в воротах своей команды.

Ранее рекорд удерживал вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон, который играл на ЧМ-2014 в 43-летнем возрасте.