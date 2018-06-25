Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 26 июня

По результатам четырех матчей определится итоговый расклад в группах С и D.

Во вторник, 26 июня, на чемпионате мира по футболу в России состоятся четыре матча в рамках решающего, 3-го тура группового этапа. По их итогам определятся очередные команды, которые продолжат борьбу на следующем этапе, в плей-офф.

Поединки состоятся в группах С и D.

Расписание игр 26 июня:

Дания - Франция, 17:00 (Москва, стадион "Лужники") - Группа C

Австралия - Перу, 17:00 (Сочи) - Группа C

Нигерия - Аргентина 21.00 (Санкт-Петербург) - Группа D

Исландия - Хорватия, 21.00 (Ростов-на-Дону) - Группа D

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

Сборную Франции, которая пока на чемпионате мира не показывает яркой игры, букмекеры, тем не менее, считают фаворитом в матче с Данией. Коэффициент на успех французов - 2,22, на победу Дании - 4,63. Вариант ничьей оценивается показателем 2,66.

В другом поединке этой группы - между Австралией и Перу - по мнению экспертов букмекерских контор, явного лидера нет. Чуть выше шансы у Перу, чей коэффициент на победу - 2,46, тогда как у австралийцев - 3,01.

Букмекеры мало верят в успех Исландии, которая сыграет с лидером группы D - Хорватией. Показатель победы островитян на ставках - 3,54, на победу хорватов можно поставить по коэффициенту 2,16.

Нигерия и Аргентина встретятся в матче за выход в 1/8 финала, и явное примущество - на стороне южноамериканской сборной. Победа команды Месси - 1,54, успех африканцев - 6,29.

Главный интерес

Сокрушительное поражение сборной Аргениины в прошлом туре (0:3 от Хорватии) поставило двукратных чемпионов мира на край пропасти. Судя по сообщениям СМИ, команду раздирают внутренние конфликты, а главный тренер Хорхе Сампаоли фактически утратил контроль над ситуацией.

Как утверждают источники, близкие к команде, стартовый состав на матч с Нигерией будут определять сами игроки, а функции наставника сведены к нулю.

В такой ситуацией важно наличие лидера на футбольном поле, и где, как ни здесь должны проявиться лучшие качества Лионеля Месси. В конце концов, в его карьере это фактически последний шанс выиграть чемпионат мира.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на ЧМ-2018 проходят также четыре матча.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).