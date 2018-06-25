Футболист сборной Украины Зинченко весело проводит отпуск в России (фото)

Фотографию с рыбалки в Краснодарском крае Зинченко выложил в своем Instagram.

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко часть отпуска, после пляжей Турции, решил провести в России.

В Instagram игрок выложил фото с рыбалки. Геотег на фотографии свидетельствует, что рыбачил Зинченко в Мезмае, находящемся в Краснодарском крае РФ.

Стоит отметить, что уроженец Радомышля 21-летний Александр Зинченко в 2015-2016 годах выступал в России за клуб "Уфа". В 2016 году Зинченко стал игроком "Манчестер Сити" и дебютировал за эту команду в прошедшем сезоне.