Футболист сборной Украины Зинченко весело проводит отпуск в России (фото)
15:54, 25 июня 2018Футбол
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Фотографию с рыбалки в Краснодарском крае Зинченко выложил в своем Instagram.
Александр Зинченко / ffu.org.ua
Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко часть отпуска, после пляжей Турции, решил провести в России.
В Instagram игрок выложил фото с рыбалки. Геотег на фотографии свидетельствует, что рыбачил Зинченко в Мезмае, находящемся в Краснодарском крае РФ.
Стоит отметить, что уроженец Радомышля 21-летний Александр Зинченко в 2015-2016 годах выступал в России за клуб "Уфа". В 2016 году Зинченко стал игроком "Манчестер Сити" и дебютировал за эту команду в прошедшем сезоне.
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