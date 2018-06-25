ФФУ требует перенести матч Лиги наций между Чехией и Украиной в другой город

Первый матч Лиги наций Чехия - Украина запланирован на 6 сентября.

Федерация футбола Украины просит перенести матч Лиги наций между сборными Чехии и Украины в другой город.

Об этом сообщает "Команда 1".

По предварительной информации, чехи запланировали 6 сентября проведение встречи в городке Угерске-Градиште с 25 тысячами населения. Местный стадион вмещает всего 8 тысяч зрителей, а сборная Чехии раньше здесь играла лишь дважды.

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Недовольство ФФУ вызвал тот факт, что в городе есть только один отель надлежащего уровня, который способен принять украинскую делегацию. В эти же дни в Чехии будет проходить национальный праздник, из-за чего могут возникнуть проблемы с размещением гостей.

ФФУ уже контактирует с чешской федерацией о переносе поединка в другой город. Ожидается, что сборная Украины проведет тренировочный сбор перед стартом в Лиге наций во Львове. После игры с чехами украинцы вернутся во Львов, где 9 сентября при пустых трибунах примут Словакию.

Как сообщал УНИАН, в нынешнее межсезонье лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть "Боруссию".