Стало известно, какие клубы могут заменить Полтаву в Премьер-лиге

На то, чтобы войти в УПЛ, претендуют "Черноморец", "Зирка" и Ингулец".

Премьер-лига решила выбрать клуб, который выступит в чемпионате вместо ФК «Полтава» посредством голосования среди команд, представляющих УПЛ.

Об этом сообщает «Сегодня».

22 июня всем клубам-участникам УПЛ разослали формуляр, в котором предлагается определить, какая из трех команд — «Черноморец», «Зирка» или «Ингулец» — должна выступать в Премьер-лиге вместо полтавского клуба.

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Голосование пройдет сегодня, 25 июня, в факсовом режиме. Команду, которую выберут клубы, должны утвердить на ближайшем исполкоме ФФУ.

Напомним, «Полтава» отказалась выступать в УПЛ из-за недопуска стадиона «Локомотив».

«Черноморец» и «Зирка» вылетели из Премьер-лиги, проиграв в переходных матчах. При этом, по информации сайта Tribuna.com, «Черноморец» отказывается выступать в высшем дивизионе Украины. «Ингулец» занял 4-е место в первой лиге по итогам прошлого сезона.

Как сообщал УНИАН, ФК "Полтава" получил аттестат на участие в Премьер-лиге, однако после этого руководство клуба заявило о роспуске команды.