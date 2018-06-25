Ярмоленко получил предложения от двух клубов и может уйти из Боруссии - СМИ

В Дортмунде не рассчитывают на украинца в новом сезоне.

Руководители дортмундской Боруссии не рассчитывают на украинца Андрея Ярмоленко в новом сезоне и готовы отпустить его в другой клуб.

На данный момент немцы имеют предложение от двух клубов - турецкого Фенербахче и английского Эвертона, сообщает Sport1.de.

По информации источника, турки настроены арендовать украинца, ведь его трансферная стоимость – примерно 23 миллиона евро – им не по карману.

В то же время в случае с Эвертоном речь, скорее всего, пойдет о полноценном трансфере.

28-летний Андрей Ярмоленко перебрался в Боруссию прошлым летом из Динамо за 25 миллионов евро и с тех пор провел за команду 26 матчей, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач во всех турнирах. При этом почти всю вторую половину сезона украинец не играл, а проходил реабилитацию после травмы.

Ранее сам Ярмоленко заявлял о желании в новом сезоне побороться за основной состав Боруссии.