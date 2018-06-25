ФИФА открыла дело против сборной Германии (видео)

Причиной стала потасовка с тренерами Швеции после матча.

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии – менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта – по итогам инцидента, случившегося в концовке матча ЧМ-2018 против Швеции.

Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники бундестим обвиняются в неподобающем поведении. После того как на 95-й минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало стычку с представителями сборной Швеции.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup#GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018

Позже Немецкий футбольный союз, а также Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам.

Как сообщал УНИАН, сборная Германии одержала труднейшую победу над Швецией - 2:1 - в матче чемпионата мира, забив решающий гол на пятой добавленной минуте.