ФИФА открыла дело против сборной Германии (видео)

10:40, 25 июня 2018
Футбол
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ФИФА открыла дело против членов немецкой сборной / REUTERS

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии – менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта – по итогам инцидента, случившегося в концовке матча ЧМ-2018 против Швеции.

Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники бундестим обвиняются в неподобающем поведении. После того как на 95-й минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и сотрясая кулаками, что спровоцировало стычку с представителями сборной Швеции.

Позже Немецкий футбольный союз, а также Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам.

Как сообщал УНИАН, сборная Германии одержала труднейшую победу над Швецией - 2:1 - в матче чемпионата мира, забив решающий гол на пятой добавленной минуте. 

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Теги: #ФИФА#сборная Германии