Сборная Колумбии разгромила Польшу, лишив ее шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018

Победа южноамериканцев - 3:0.

На чемпионате мира по футболу состоялся матч 2-го тура группы Н, в котором сборная Колумбии не оставила шансов команде Польши.

Разгромная победа колумбийцев - 3:0, сообщает официальный сайт ФИФА.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Йерри Мина (40-я минута), Радамель Фалькао (70-я) и Хуан Куадрадо (75-я). После второго подряд поражения на ЧМ-2018 сборная Польши лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.