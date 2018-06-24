Сборная Колумбии разгромила Польшу, лишив ее шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018
22:59, 24 июня 2018Футбол
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Победа южноамериканцев - 3:0.
Польша - Колумбия - 0:3 / REUTERS
На чемпионате мира по футболу состоялся матч 2-го тура группы Н, в котором сборная Колумбии не оставила шансов команде Польши.
Разгромная победа колумбийцев - 3:0, сообщает официальный сайт ФИФА.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Йерри Мина (40-я минута), Радамель Фалькао (70-я) и Хуан Куадрадо (75-я). После второго подряд поражения на ЧМ-2018 сборная Польши лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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