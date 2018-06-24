Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью на ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 2:2.

На чемпионате мира по футболу в рамках второго тура группового этапа состоялся матч группы Н, в котором сборная Японии сыграла вничью с Сенегалом – 2:2.

Счет в матче открыл Садио Мане на 11-й минуте. Японцы сравняли на 34-й минуте – забил Такаси Инуи.

На 72-й минуте Мусса Ваге снова вывел Сенегал вперед, но спустя несколько минут Кейсуке Хонда, вышедший на замену, сравнял счет.

Таким образом, обе команды набрали после второго тура по 4 очка. В еще одном поединке этой группы Польша встретится с Колумбией.

Чемпионат мира по футбола проходит в России с 14 июня по 15 июля.