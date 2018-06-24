Жертва пропаганды: Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова

Российские СМИ широко растиражировали встречу лидера сборной Египта с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым,

Полузащитник «Ливерпуля» и лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах намерен покинуть национальную команду в связи с произошедшим с ним в Чеченской республике, где базируются египтяне во время ЧМ-2018.

Об этом сообщает CNN.

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В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почётного гражданина республики.

Мохамед Салах считает, что его использовали в Чечне. Полузащитник не хочет связываться с темами, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа.

Сборная Египта уже потеряла шансы на выход в следующий этап чемпионата мира. В заключительном туре группового этапа египтяне встретятся с Саудовской Аравией 25 июня.