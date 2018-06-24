Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 25 июня

По результатам четырех матчей определится итоговый расклад в группах А и В.

В понедельник, 25 июня, на чемпионате мира по футболу в России стартуют матчи решающего, 3-го тура группового этапа. По их итогам определятся команды, которые продолжат борьбу на следующем этапе, в плей-офф. Состоятся четыре поединка - по два матча в группах А и В.

Расписание игр 25 июня:

Уругвай - Россия, 17:00 (Самара) - Группа А

Саудовская Аравия - Египет, 17:00 (Волгоград) - Группа А

Иран - Португалия, 21.00 (Саранск) - Группа В

Испания - Марокко, 21.00 (Калининград) - Группа В

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

Сборная России впервые на этом турнире не выступает фаворитом в своей встрече. Шансы Уругвая на выигрыш в матче с хозяевами турнира букмекеры оценивают выше. Коэффициент на успех Уругвая - 2,57, на победу России - 3,08. Вариант ничьей оценивается показателем 3,06.

Другой матч в группе А ничего не решает. По мнению букмекеров, египтяне должны хлопнуть напоследок дверью и обыграть Саудовскую Аравию.

В группе В в обоих матчах букмекеры видят явных фаворитов. Так, у сборной Испании не должно возникнуть никаких проблем в матче с Марокко: коэффициент на победу пиренейцев - 1,33, тогда как на успех их соперников - 10,56.

Чуть меньший перевес одной из команд аналитики видят в другой паре - Иран - Португалия. У Ирана сохраняются шансы попасть в 1/8 финала, но для этого им нужно обыграть действующих чемпионов Европы. Шансы на победу Ирана - 5,91 к 1-му, на успех португальцев - 1,69 к 1-му.

Главный интерес

Согласно турнирной сетке, в 1/8 финала победитель и вторая команда группы А выходят соответственно на вторую команду и победителя группы В, поэтому две пары участников плей-офф мы узнаем уже в понедельник.

Определенное преимущество при выборе "удобного" соперника по 1/8-й получают представители квартета В, поскольку их матчи проводятся поздно вечером, когда уже будет известен расклад в первом квартете.

Главная интрига, судя по всему, равернется в заочном противостоянии Испании и Португалии, которые после 2-х туров имеют равное количество очков, а также одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей. Две пиренейские команды должны поделить 1-е и 2-е места в группе, а заодно - и соперников по плей-офф.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье на ЧМ-2018 состоятся три встречи.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).