После матча Германия - Швеция на ЧМ-2018 произошла потасовка (видео)

Представители тренерского штаба немецкой сборной спровоцировали шведов.

После финального свистка в матче чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Швеции у поля возникла потасовка между делегациями обеих команд.

Конфликт спровоцировали немцы. Представители штаба сборной Германии по окончании матча прибежали к тренерской скамейке шведов и стали демонстрировать издевательские жесты.

Это не понравилось шведам. Их главный тренер Янне Андерссон, его помощники и некоторые шведские резервисты активно вмешались в "разборку".

«Некоторые представители сборной Германии праздновали, сыпя нам соль на раны. Они демонстрировали жесты, которые меня разозлили. Да и на нашей скамейке многих это вывело из себя. Мы сражались на протяжении 95 минут, так после финального свистка пожмите руки и уйдите. Я был очень зол", - заявил после матча Андерссон.

Here's the post-match ruckus that Fox didn't show. pic.twitter.com/6QIUlufOwm — Timothy Burke (@bubbaprog) 23 червня 2018 р.

Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции на следующий день после матча.

«Это была эмоциональная игра. Реакция и жесты тренерского штаба сборной Германии по отношению к шведской команде были слишком эмоциональными. Это совсем не в нашем стиле. Мы принесли извинения тренеру сборной Швеции и его команде. Просим прощения!» — говорится в заявлении организации в «Твиттере».

Как сообщал УНИАН, сборная Германии в меньшинстве на последней минуте вырвала победу у Швеции.