Новичок "горняков" Майкон: в Украине сложный чемпионат, но "Шахтер" - сильная команда

Майкон рассказал о первых впечатлениях от своей новой команды.

Новичок «оранжево-черных» Майкон рассказал о том, как начинал футбольную карьеру, о кумирах детства, сборной Бразилии и первой неделе в «Шахтере» в интервью официальному сайту ФК "Шахтер".

Так, на вопрос о том, что в «Коринтиансе» он выигрывал юношеский и молодежный чемпионаты, а в прошлом году стал победителем Серии А. И, в свзяи с этим, приехал ли за золотом украинской Премьер-лиги в «Шахтер», ответил:

– Конечно, только с такими амбициями я сюда пришел. Прекрасно понимаю, насколько сложный чемпионат в Украине, также нас ждут непростые поединки в Лиге чемпионов. Но «Шахтер» – сильная команда! Думаю, мы сможем завоевать золото Премьер-лиги и провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

А на вопрос, какие впечатления от первой недели работы, заметил:

– Мне очень нравится! Каждый день узнаю много нового от мистера Фонсеки. Он требователен. Все ребята хорошо приняли. Понятно, что мы только знакомимся друг с другом, со временем нам станет легче находить взаимопонимание на поле. Надеюсь, буду счастлив в «Шахтере».

Полная версия интервью с Майконом: