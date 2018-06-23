Сборная Мексики выиграла у команды Южной Кореи в матче ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Ростове-на-Дону завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором встречались сборные Мексики и Южной Кореи.

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в довольно упорной и напряженной борьбе, но с явным преимуществом команды Мексики. В каждом из таймов мексиканцы забили по голу.

В середине первого тайма, на 26-й минуте, мексиканцы получили право на пенальти и Карлос Вела реализовал 11-метровый - 1:0. А уже ближе к середине 2-го тайма, на 66-й минуте, Хавьер Эрнандес, более известный по прозвищу Чичарито забил свой 50-й гол в составе сборной Мексика и сравнялся в споре за звание лучшего бомбардира национальной команды в истории ЧМ - 2:0.

Впрочем, в концовке матча корейцы все-таки обострили игру. Уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте Сон Хё Мин забил очень красивый гол ударом из-за пределов штрафной в самую дальную девятку - верхний угол ворот.

Таким образом, сборная Мексики набрала 6 очков - одержав вторую победу в двух матчах - стопроцентный результат.

Позже сегодня состоится матч этой же Группы F Германия - Швеция.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.