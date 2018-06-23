Сборная Бельгии разгромила Тунис в стартовом матче дня ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу европейской сборной.

В Москве на стадионе "Спартак" завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бельгии встречалась с командой Туниса.

Игра завершилась со счетом 5:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил при полном преимуществе бельгийской команды, которая лишний раз подтвердила, что является грозной силой на нынешнем Мундиале.

Бельгийцы мощно начали матч и уже в течение первых 16 минут забили два гола. На 6-й минуте в ворота сборной Туниса был назначен пенальти, который реализовал Эден Азара, а через 10 минут Ромелу Лукаку забил второй гол бельгийской команды. Практически сразу же, на на 18-й минуте, Дилан Бронн забил первый ответный гол, но этим футболисты из Туниса и ограничились. Бельгийцы же, еще до конца первого тайма забили третий гол. В добавленное арбитров мремя, на 45+3 минуте, Лукаку сделал дубль.

А в самом начале второго тайма, на 51-й минуте дубль уже сделал Азар - 4:1. В дальнейшем бельгийцы продолжили атаковать и на 90-й минуте Бачуаи красивым ударом в одно касание отправил пятый гол в ворота Туниса - 5:1. Правда, последнее слово в этом матче осталось все-таки за игроками из Туниса. На 90+3 минуте Хазри забил гол и установил окончательный счет матча - 5:2.

Таким образом, у сборной Бельгии уже на счету 6 очков и 2 победы в 2 матчах - стопроцентный результат.

Завтра состоится другой матч в рамках 2-го тура соревнований Группы G, в котором встретятся сборные Англии и Панамы.