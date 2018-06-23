Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 24 июня

Центральным матчем дня станет игра с участием сборной Англии.

В воскресенье, 24 июня, сотоятся заключительные 3 матча 2-го тура группового этапа соревнований - в группах G и H. Центральным матчем дня станет игра с участием сборной Англии.

Родоначальники футбола проведут вторую игру на турнире и попытаются развить успех после скромной победы над командой Туниса в матче 1-го тура.

Расписание игр 24 июня:

Англия - Панама, 15:00 (Нижний Новгород) - Группа G

Япония - Сенегал, 18:00 (Екатеринбург) - Группа Н

Польша - Колумбия, 21.00 (Казань) - Группа Н

Время начало матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

В матче Англия - Панама настолько явный фаворит, что аналитики букмекерских контор рискуют дать на победу Панаме коэффициент больше 14. Букмекеров даже не смущает тот факт, что в первом матче сборная Англии выглядела совсем неубедительно и выиграла только с разницей в один мяч, да и тот забила в добавленное арбитром время. Здесь и сейчас на победу Англии ставки принимаются с коэффициентом 1,22 к 1, на ничью - 6,17 к 1, а ан победу Панамы - 14 к 1.

Куда более непредсказуемыми считаются два завтрашних матча Группы Н. Например, в игре Япония - Сенегал с небольшим преимуществом на котировках владеет команда Сенегала, но это все в рамках статистической погрешности. На победу команды Японии ставки принимаются с коэффициентом 3,46 к 1, в то время как на ничью - 3,12 к 1, а на победу Сенегала - 2,35 к 1.

А в игре Польша - Колумбия небольшое преимущество, опять же, на уровне статистической погрепшности, у южноамериканской команды. На победу поляков ставки принимаются из рассчета 3.40 к 1, на ничью - 3.33 к 1, а на победу Колумбии - 2.27 к 1.

Главный интерес

Игра сборной Англии, как одного из фаворитов всех крупных турниров мирового футбола, привлекает особое внимание. В матче 1-го тура с командой Туниса англичане усилиями Гарри Кэйна открыли счет уже на 11-й минуте игры. Но уже до конца первого тайма пропустили гол и играли на равных (по счету) с соперником очень долгое время. И только на первой из добавленных арбитром минуте удар того же Кейна, сделавшего в этом матче дубль, помог фавориту одержать в полном смысле слова трудовую победу. Теперь же, англичанам, по всей видимости, будет полегче. Но впереди плей-офф, перед которым команде нужно успеть набрать отличную форму...

Как сообщал УНИАН, в субботу на ЧМ-2018 состоятся также три встречи.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).