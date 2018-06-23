"Шахтер" вывел из обращения номер Дарио Срны

33-й номер теперь навечно будет закреплен за Капитаном горняков.

Накануне стало известно, что капитан «горняков» Дарио Срна покидает донецикй клуб.

В знак уважения к многолетнему игроки и капитану ФК "Шахтер" принял решение вывести из обращения его игровой номер - 33.

Срна стал игроком «Шахтера» летом 2003 года. За 15 лет он провел в составе «оранжево-черных» 536 матчей и забил 49 голов. С сезона-2007/08 был капитаном команды. В активе Дарио 26 трофеев с «Шахтером»: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Примечательно, что ФК «Шахтер» впервые в своей истории вывел из обращения номер. Теперь он навечно закреплен за Дарио Срной.

Теперь уже экс-игрок горняков перешел в итальянский "Кальяри". Он подписал с командой контракт по схеме 1+1 - год, плюс еще год по согласованию сторон.