Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии в матче чемпионата мира-2018

Судьбу встречи решил гол Шакири на 90-й минуте.

Сборная Швейцарии победила национальную команду Сербии в матче второго тура группы E на чемпионате мира по футболу-2018. Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счётом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Автором первого мяча в матче стал сербский нападающий Александр Митрович, отличившийся на 5-й минуте после передачи полузащитника Душана Тадича. Швейцарцы сравняли счёт в начале второго тайма благодаря точному удару хавбека Гранита Джаки. Победный мяч забил полузащитник Шердан Шакири на 90-й минуте.

Сборная Швейцарии, набрав 4 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице группы E, Сербия (3 очка) – на 3-й строчке.

В заключительном туре группового этапа швейцарцы сыграют с Коста-Рикой, сербы встретятся с Бразилией. Оба матча состоятся 27 июня.