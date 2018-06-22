Украинский голкипер Лунин стал игроком Реала

Украинец подписал контракт сроком на 6 лет.

«Реал» официально сообщил о подписании контракта с украинским голкипером, 19-летним воспитанником харьковского футбола Андреем Луниным.

Об этом передает официальный сайт мадридского клуба.

Контракт украинца с самым титулованным клубом Европы рассчитан на 6 сезонов.

Ранее сообщалось, что 19-летний вратарь прибудет в расположение «Реала» к началу первого предсезонного сбора, а главный тренер «Сливочных» Хулен Лопетеги во время этого сбора решит, оставлять украинца в основной команде или отдавать в аренду. Сумма трансфера оценивалась в примерно 14 миллионов евро.

Украинец Андрей Лунин на взрослом уровневыступал за два клуба - "Днепр" и "Зарю". В луганский клуб он перешел летом 2017 года, и с тех пор провел 10 сухих встреч за "Зарю".

Ранее УНИАН сообщал, что в "Реале" Лунин заменит сына Зинедина Зидана - 20-летнего Луку Зидана.