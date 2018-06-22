Сборная Нигерии обыграла Исландию в матче ЧМ-2018

Игра завершилась со счетом 2:0.

В Волгограде завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Нигерии и Исландии.

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Нигерии имела преимущество над исландцами, которые, видимо, отдали много сил в предыдущем матче с командой Аргентины. Если в первом тайме викинги еще сумели сдерживать напор африканской команды, то после перерыва "Черыне Орлы" сумели реализовать свой перевес в голы.

Счет на 49-й минуте игры открыл Ахмед Муса, а на 75-й он же сделал дубль.

Ранее в другом матче Группы D сборная Хорватии сенсационно разгромила команду Аргентины со счетом 3:0.

Таким образом, после 2-х туров в турнирной таблице у команды Хорватии 6 очков, Нигерии - 3, Исландии и Аргентины - по 1.

Благодаря этому результату команда Лионеля Месси сохраняет шансы пройти в 1/8 финала. Для этого Аргентине необходимо обыграть Нигерию в очнмо матче 3-го тура.