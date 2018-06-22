Сборная Бразилии смогла обыграть Коста-Рику в добавленное арбитром время на ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 2:0.

В Санкт-Петербурге завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Бразилии и Коста-Рики.

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм прошел в отнгосительно равной борьбе, в медленном темпе и даже с небольшим преимуществом костариканцев, которые имели ряд шансов для того, чтобы забить гол.

А уже после перерыва бразильцы полностью перехватили инициативу, имели ряд отличных моментов для того, чтобы забить гол и несколько раз оказывались в считанных сантиметрах от того, чтобы поразитть цель. Один из ключевых моментов в матче случился на 81-й минуте, когда против Неймара сфолили в штрафной площади соперника. Судья сначала назначил пенальти, но после видеопросмотра решил, что бразильский игрок мог продолжить игру и частично симулировал нарушение правил.

Тем не менее, бразильцы все-таки забили победный гол. Коутиньо на 909+1 минуте получил пас от Жезуса и пробил точно по воротам. Более того, на 90+6 минуте Неймар удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, у сборной Бразилии 4 очка, в то время как у команды Коста-Рики остался 0 баллов в турнирной таблице после двух игр.