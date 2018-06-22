Легендарный Марадона остался полностью недовольным игрой Аргентины в матче ЧМ-2018

Бело-голубая команда проиграла Хорватии со счетом 0:3.

Легендарный в прошлом футболист итальянского "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал жалкое поражение своей команды на ЧМ-2018 от сборной Хорватии.

Марадона отдал должное хорватам, однако раскритиковал лидера "альбиселесте" - Лионеля Месси, который за две игры так и не сумел отличиться хотя бы одним голом, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на beIN SOCCER.

Читайте такжеСборная Аргентины сенсационно проигравшей Хорватии и находится на грани вылета с ЧМ-2018

"Модрич был просто неподражаем. Я хочу, чтобы такие игроки были аргентинцами. Наши лидеры - не лидеры. У Месси нет личности лидера, он фотографировался с козлом - для начала выиграй что-то. Я делал плохие вещи в своей жизни и в своей карьере, но я никогда не фотографировался с козой. Особенно, когда есть еще один игрок, которого многие считают великим, вы не можете претендовать на то, чтобы быть величайшим, а потом так поступать", - сказал Марадона в интервью.

Напомним, что Месси сфотографировался с козой перед началом Мундиаля, украсив обложку журнала.

После двух туров в активе сборной Аргентины лишь один набранный балл и огромные шансы завершить турнир уже после группового турнира.

Марадона является чемпионом мира-1986 в составе сборной Аргентины.