Легендарный Марадона остался полностью недовольным игрой Аргентины в матче ЧМ-2018
Легендарный в прошлом футболист итальянского "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал жалкое поражение своей команды на ЧМ-2018 от сборной Хорватии.
Марадона отдал должное хорватам, однако раскритиковал лидера "альбиселесте" - Лионеля Месси, который за две игры так и не сумел отличиться хотя бы одним голом, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на beIN SOCCER.
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"Модрич был просто неподражаем. Я хочу, чтобы такие игроки были аргентинцами. Наши лидеры - не лидеры. У Месси нет личности лидера, он фотографировался с козлом - для начала выиграй что-то. Я делал плохие вещи в своей жизни и в своей карьере, но я никогда не фотографировался с козой. Особенно, когда есть еще один игрок, которого многие считают великим, вы не можете претендовать на то, чтобы быть величайшим, а потом так поступать", - сказал Марадона в интервью.
Напомним, что Месси сфотографировался с козой перед началом Мундиаля, украсив обложку журнала.
После двух туров в активе сборной Аргентины лишь один набранный балл и огромные шансы завершить турнир уже после группового турнира.
Марадона является чемпионом мира-1986 в составе сборной Аргентины.