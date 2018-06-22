Дарио Срна покидает "Шахтер" спустя 15 лет после выступлений за клуб

За 15 лет в «Шахтере» Дарио провел 536 матчей и забил 49 голов.

ФК «Шахтер» сообщил о том, что Дарио Срна завершает выступления за клуб.

Его контракт заканчивается 30 июня 2018 года, уточняется в сообщении на официальном сайте донецкгого клуба.

"За 15 лет в «Шахтере» Дарио провел 536 матчей и забил 49 голов. Его блестящая карьера – это образец высокого профессионализма и безграничной преданности Клубу. Он сделал огромный вклад в нашу историю и громкие победы. Всего с «Шахтером» Дарио выиграл 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 раз становился чемпионом, 7 раз выигрывал Кубок Украины и 8 – Суперкубок", - говорится в клубном заявлении.

Дарио – легендарный Капитан, символ современного «Шахтера» и самый титулованный игрок в истории Клуба. Он выходил на поле в оранжево-черной футболке наибольшее количество раз. Его любовь к футболу, его характер, страсть, азарт и заряженность на победу всегда ценили и всегда будут ценить и помнить болельщики «Шахтера».

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов отметил: "Дарио Срна – великий Капитан и великий игрок. А главное, Дарио – прекрасный человек. За 15 лет он очень много сделал для «Шахтера». И сегодня я аплодирую Дарио стоя и говорю ему огромное-огромное спасибо! Спасибо за каждый матч, за каждый выигранный с «Шахтером» трофей, за настоящую преданность Клубу.

Дарио прошел с Командой длинный и красивый путь, стал ее сердцем, стал символом и живой легендой «Шахтера». Мы завоевали вместе множество титулов, и в каждом из них – большая заслуга Дарио, его характер, его лидерство, его любовь к болельщикам.

Мы были рядом в минуты самого большого триумфа и в самые трудные минуты. Мы вместе боролись и вместе побеждали. И сегодня я хочу сказать: имя Дарио Срны навсегда вписано в историю «Шахтера».

Дарио, наша дверь и наши сердца для тебя всегда будут открыты.

Спасибо, Капитан!"

В свою очередь, Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», отметил::"Дарио Срна – это эпоха, это легенда, это икона «Шахтера». Его любят миллионы болельщиков, его уважают соперники. Он всегда был лидером «Шахтера», и его вклад в развитие Клуба достоин самых лучших слов и самых громких аплодисментов. Но жизнь продолжается, и нам нужно двигаться вперед. В знак огромного уважения перед его заслугами, впервые в истории Клуба мы приняли решение вывести из обращения 33-й номер. Это номер Дарио Срны, теперь – навсегда. Мы обязательно организуем для Дарио матч, в котором он еще раз выйдет на поле в футболке «Шахтера». Мы не говорим Дарио прощай, мы говорим ему до свидания. Уверен, он вернется в «Шахтер» и принесет еще много пользы нашему Клубу. Спасибо, Дарио! Браво, Капитан!"

Сам игрок добавил: "Дорогие друзья, я покидаю «Шахтер». Мне сложно выговорить эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке «Шахтера». Я выходил побеждать, я бился за Клуб, за болельщиков, за Донецк. Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни. Вместе с президентом Клуба, с болельщиками, с Командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю «Шахтера». Я горжусь, что был Капитаном великого Клуба, для меня это огромная честь и ответственность. Каждый выигранный кубок, каждый трофей придавал нам уверенности и сил идти дальше, побеждать. И я уверен, следующие поколения игроков продолжат прославлять «Шахтер», принесут ему еще много кубков и титулов. Каждому, кто выступает за «Шахтер», нужно помнить – это великий Клуб и играть за него большая честь. Хочу сказать огромное спасибо президенту – Ринату Ахметову. Президент, спасибо вам за вашу веру и поддержку. Я вам многим обязан в своей жизни. Спасибо всем моим тренерам, великому мистеру Луческу и амбициозному Паулу Фонсеке. Благодаря вам я рос и развивался как футболист. Благодарю каждого игрока, с которым мы выходили на поле и бились за честь и славу «Шахтера»! Спасибо всем-всем сотрудникам Клуба! Мои заключительные слова адресованы нашим болельщикам. Дорогие друзья, мне всегда будет недоставать вашей любви и поддержки. Я всегда буду помнить рев трибун переполненной «Донбасс Арены», ту невероятную атмосферу фантастического праздника, которую вы создавали на каждом нашем домашнем матче. Спасибо вам, люблю вас! Мое сердце принадлежит «Шахтеру». До встречи!"