Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 23 июня

Действующий чемпион мира сборная Германии попытается взять реванш после стартового фиаско в игре с командой Мексики.

В субботу, 23 июня, на чемпионате мира по футболу в России будут сыграны три матча второго тура группового этапа - в квартетах G и F.

В частности, второй матч на турнире проведет действующий чемпион мира сборная Германии, которая начала нынешний Мундиаль с поражения от команды Мексики в Москве, на стадионе "Лужники" - со счетом 0:1.

Расписание игр 23 июня:

Бельгия - Тунис, 15:00 (Москва, "Спартак") - Группа G

Южная Корея - Мексика, 18:00 (Ростов-на-Дону) - Группа F

Германия - Швеция, 21:00 (Сочи) - Группа F

Время начала матчей указано киевское.

Прогнозы букмекеров

В первом матче дня, по мнению аналитиков контор, интрига отсутствует напрочь. Сборная Бельгии считается настолько явным фаворитом, что коэффициент на победу футболистов из Туниса превышет значение 10 к 1. На победу бельгийцев коэффициент составляет 1,33 к 1, на ничья - 5,12 к 1, а на победу команды Туниса - 10,33 к 1.

Приблизительно такой же рассклад в паре Южная Корея - Мексика. С одним существенным замечанием - сборная Кореи, по мнению букмекеров, не настолько слаба по отношению к сопернику, как команда Туниса. Здесь на победу мексиканцев ставки принимаются с коэффициентом 1,70 к 1, на ничью - 3,59 к 1, а на победу корейских футболистов - 5,76 к 1.

Наконец, похожая картина вырисовывается в противостоянии сборных Германии и Швеции. Здесь букмекеры также не сомневаются в том, что команда Йоахима Лёва победит и возьмет реванш за сенсационное фиаско на старте Мундиаля. На победу сборной Германии стаки принимаются из рассчета 1.52 к 1, на ничью - 4.32, а на победу команды Швеции - 6.69 к 1.

Главный интерес

Именно форма сборной Германии больше всех волнует поклонников футбола. Действующие чемпионы мира совсем не по-чемпионски начали нынешний турнир. А как показывает вчерашний пример сборной Аргентины, набрать форму и соответствующие кондиции совсем нелегко даже ко второму матчу турнира. Будет очень досадно потерять команду Германии уже на ранних тсадиях ЧМ-2018. К тому же, в отборочном турнире к ЧМ-2018 и прошлогоднем Кубке Конфедераций, здесь же, в России, команда показывала отличный футбол и результат.

Как сообщал УНИАН, в пятницу на ЧМ-2018 состоятся также три встречи.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах (в Москве принимают игры сразу две арены).