Сборную России по футболу захотели проверить на допинг после выхода в плей-офф ЧМ-2018

В американском антидопинговом агентстве (USADA) поставили под сомнение честность ряда побед российских футболистов.

Игроков сборной России после двух побед и досрочного выхода в плей-офф чемпионата мира необходимо проверить на допинг.

Такое предположение высказал руководитель Американского антидопингового агентства Тревис Тайгарт, сообщает британская Telegraf.

«Надо активно проверять сборную России, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще», - отмечает Тайгарт.

На ЧМ-2018 сборная России выиграла два стартовых матча с общим счетом 8:1 - победив сначала комнаду Саудовской Аравии (5:0), а затем сборную Египта (3:1). Команда первой из всехх участников ЧМ-2018 вышла в плей-офф турнира, 1/8 финала.