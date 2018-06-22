Известный в прошлом итальянский футболист Раванелли стал тренером киевского "Арсенала"

Итальянский специалист подписал контракт по схеме 1+1.

Сегодня в Киеве состоялось назначение главного тренера футбольного клуба-новичка Премьер-лиги "Арсенал".

Контракт с итальянским специалистом Фабрицио Раванелли был подписан прямо на пресс-конференции, на глазах у журналистов, сообщает корреспондент УНИАН.

Контракт подписан по системе 1+1 - на год, но с возможностью пролонгации еще на такой же срок. Иные подробности контракта не приводятся.

Тренерский штаб Раванелли также будет состоять из итальянских специалистов.

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Также на пресс-конференции отмечалось, что в новом сезоне УПЛ 2018/19 столичная команда будет проводить свои матчи в самом центре Киева, в двух минутах ходьбы от Крещатика, на стадионе "Динамо".

Как сообщал УНИАН, "Арсенал" стал новичком УПЛ по итогам соревнований сезона 2017/18 в Первой лиге.

Раванелли известен по выступлениям за итальянские "Ювентус" (Турин) и "Лацио" (Рим), французский "Олимпик" (Марсель) и английский "Мидлсбро".

В качестве тренера у него есть небольшой опыт работы во французском "Аяччо", из которого он был уволен через несколько месяцев работы после серии поражений.